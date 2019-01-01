Путину показали МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Владимиру Путину продемонстрировали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Как пишет РИА Новости, это произошло во время посещения главой государства аэродрома Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова в Ахтубинске. Источник отмечает, что также президент увидел многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и новейший истребитель МиГ-35.

Как отмечает «Свободная пресса», во время осмотра экспозиции главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, главком ВКС Сергей Суровикин, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Ахтубинск, где осмотрит образцы перспективного вооружения. Борт номер один на подлете сопровождало звено из шести истребителей Су-57. Днём ранее, 13 мая, глава государства побывал на аэродроме завода имени Горбунова в Казани . Там ему продемонстрировали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.



