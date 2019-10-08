«Путина не уберут». Пилота расстроила нелюбовь ВКС к цветам и картинам

Командирам Воздушно-космических сил России предписали убрать из кабинетов цветы, картины, календари и документы без рамок. Об этом говорится в телеграмме командующего ВКС Сергея Суровикина, разосланной в воинские части, сообщает РБК.

Лётчик-инструктор, майор ВВС Андрей Краснопёров в эфире НСН усомнился в правильности такого решения.

«У всех командиров наших частей висят в кабинетах портреты президента России. И вряд ли они эти портреты уберут. А картины могут даже успокаивать. У ВКС даже есть комнаты релаксации, которые подразумевают нахождение цветов, чтобы человек мог расслабиться и отдохнуть после полётов. Не зря же панель всех приборов в самолёте сделана зелёного цвета, чтобы успокаивать людей. Я считаю, что это перегибы. Видно, попала шлея под хвост, вот и начали нести всё подряд. У командующего ВКС существуют более серьёзные проблемы, чем заниматься вот такой ерундой как выбор картин», - заявил Краснопёров

По данным СМИ, в телеграмме командующего ВКС также перечислен набор предметов, который должен присутствовать в кабинетах командиров. В него входят три папки формата А-3 и А-4, пачка стикеров, две пачки цветных и простых карандашей, два ластика, две пачки цветных гелевых ручек и тонких фломастеров, две офицерские линейки пачка бумаги А-4 и листы А-3.

