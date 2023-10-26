Путин удивился зарплатам специалистов в космической отрасли
Президент России Владимир Путин в четверг встретился с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли.
Глава государства признался, что его удивили зарплаты специалистов отрасли. Власти займутся вопросом их повышения, пообещал президент.
Также Путин сообщил, что рассмотрит вопрос о льготах на ипотеку для специалистов космической отрасли.
Как пишет РИА Новости, к 2036 году российская орбитальная группировка будет увеличена в девять раз. Организацией серийного производства спутников занимаются предприятия госкорпорации «Роскосмос», отмечает «Радиоточка НСН».
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