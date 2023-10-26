Путин удивился зарплатам специалистов в космической отрасли

Президент России Владимир Путин в четверг встретился с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли.

Путин поручил «Роскосмосу» рассмотреть создание аппаратов для низких орбит

Глава государства признался, что его удивили зарплаты специалистов отрасли. Власти займутся вопросом их повышения, пообещал президент.

Также Путин сообщил, что рассмотрит вопрос о льготах на ипотеку для специалистов космической отрасли.

Как пишет РИА Новости, к 2036 году российская орбитальная группировка будет увеличена в девять раз. Организацией серийного производства спутников занимаются предприятия госкорпорации «Роскосмос», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗарплатыКосмосВладимир Путин

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