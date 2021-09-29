Путин: Россия опережает мир в разработке технологий ядерной космической энергетики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заметно продвинулась в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики, сообщает ТАСС.

Выступая на совещании по развитию космической отрасли российский лидер отметил, что в этой сфере России, по оценке специалистов, опережает своих конкурентов «на 6-7 лет».

«Нужно использовать это преимущество, поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений», - резюмировал глава государства.

Ранее глава космического командования США Джон Рэймонд заявил, что на орбите Земли находится российский «спутник-матрешка», который способен выводить из строя своим оружием американские спутники, сообщает «РЕН ТВ».

