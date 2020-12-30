Путин призвал заменить «кукурузник» Ан-2 новым самолетом «Байкал»
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году в России должно стартовать серийное производство нового небольшого самолёта «Байкал», сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным главы государства отметил, что авиацию следует развивать начиная с небольших самолётов. Путин напомнил про новый самолёт «Байкал», который, по его словам, сможет заменить «кукурузник» Ан-2.
«В конце концов уже нужно заменить», - подчеркнул президент.
Российский лидер добавил, что опытный образец девятиместного самолёта «Байкал», который будет производиться в Улан-Удэ, должен быть готов в 2021 году.
Также Путин заявил, что в России необходима вся цепочка отечественной авиатехники, которая бы обслуживала граждан страны. Президент напомнил, что следующие по линейке 19-местный самолёт L-410 и L-610 на 44 места, затем идёт Ил-114-300, который уже поднялся в воздух. Кроме того, российский лидер призвал сделать всё, чтобы серийное производство самолёта МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 стартовало в начале 2023 года.
Ранее Путин призвал «инфраструктурно сшивать» территорию страны, сообщает Газета.ру. По словам президента, авиаперелеты с Дальнего Востока необходимо сделать более доступными для россиян.
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