Путин предостерёг «Роскосмос» от попытки свалить недоработки на COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин предостерег руководство «Роскосмоса» и других отраслей отечественной экономики от попыток списать на коронавирус свои недоработки и недочёты. Таким образом глава государства подвёл итог совещания по развитию ракетно-космической отрасли, которое было проведено в режиме видеоконференции, передает Интерфакс.

При этом Путин отметил, что ситуация в «Роскосмосе» меняется, хотя и медленно, в лучшую сторону. В ходе совещания президент обозначил пилотируемую космонавтику в качестве приоритетного направления развития российской космической отрасли. Он призвал сохранить здесь лидерство, которым традиционно отличалась отечественная космонавтика.

В первую очередь, речь идет о проекте пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Лётные испытания по плану должны начаться на космодроме Восточный в 2023 году. Кроме того, Путин поставил задачу укрепить позиции страны на мировом рынке пусковых услуг. Для этого на Восточном должны быть созданы ракетные комплексы тяжелого и сверхтяжелого класса.

Не исключает президент и более активного использования возможностей частно-государственного партнерства в ракетно-космической отрасли. По словам Владимира Путина, это прямой путь к созданию инновационных высокотехнологичной и коммерчески успешной продукции.

