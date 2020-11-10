Путин назвал имена погибших лётчиков сбитого над Арменией вертолёта Ми-24
Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолёта Ми-24, сбитого накануне в воздушном пространстве над Арменией.
Как сообщает РИА Новости, на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК российский лидер рассказал, что в результате трагедии погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Участники заседания почтили память погибших минутой молчания.
Кроме того, Путин сообщил, что в крушении пострадал лётчик-оператор, и пожелал ему скорейшего выздоровления.
В понедельник российское Минобороны сообщило о крушении вертолёта Ми-24 на территории Армении. Воздушное судно было сбито с земли ракетой из ПЗРК и упало рядом с армянским селом Ерасх у границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт, принёс извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию российской стороне.
По факту происшествия азербайджанская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к службе».
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