Путин назвал имена погибших лётчиков сбитого над Арменией вертолёта Ми-24

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолёта Ми-24, сбитого накануне в воздушном пространстве над Арменией.

Как сообщает РИА Новости, на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК российский лидер рассказал, что в результате трагедии погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Участники заседания почтили память погибших минутой молчания.

Кроме того, Путин сообщил, что в крушении пострадал лётчик-оператор, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В понедельник российское Минобороны сообщило о крушении вертолёта Ми-24 на территории Армении. Воздушное судно было сбито с земли ракетой из ПЗРК и упало рядом с армянским селом Ерасх у границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт, принёс извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию российской стороне.

По факту происшествия азербайджанская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к службе».

