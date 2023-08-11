Путин исполнил мечту новгородской школьницы Дарьи Арсеньевой

Президент РФ Владимир Путин пригласил школьницу Дарью Арсеньеву из Старой Руссы поприсутствовать на запуске космического аппарата «Луна-25», который был произведен с космодрома «Восточный» в Амурской области. Тем самым, глава государства исполнил мечту девочки, увлекающейся космосом.

В июле этого года на очном заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» под председательством Путина одна из его участниц – школьница из Новгородской области, двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior Дарья Арсеньева рассказала президенту о своем увлечении космосом, желании увидеть космонавтов вживую и побывать на космодроме. Желание школьницы исполнилось 11 августа 2023 года.

«Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции. Космодром «Восточный» очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать», - поделилась впечатлениями Дарья.

Она также передала слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину и государственной корпорации «Роскосмос» за осуществление её мечты.

По словам школьницы, больше всего ее впечатлили стартовая площадка и новейшие технологии космодрома.

«Может быть, свяжу свою жизнь с полетами в космос или инженерией», - добавила Дарья.

Также она получила в подарок от главы государства тематические книги с автографами самого Владимира Путина и первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Государственной Думы РФ Валентины Терешковой, сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» им. С.П. Королева, мягкую игрушку – маскот госкорпорации «Роскосмос», шевроны, значки и рюкзак.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов со своей стороны подарил Дарье макет ракеты «Союз» и вручил памятную медаль участника запуска станции «Луна-25». Кроме того, он пригласил её в будущем попробовать силы в отряде космонавтов.

