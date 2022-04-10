Путин и Лукашенко 12 апреля встретятся на космодроме «Восточный»

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме «Восточный». В День космонавтики 12 апреля лидеры двух стран проведут переговоры, сообщили в программе «Москва.Кремль.Путин». Данные подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и на Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва», — рассказал журналист телеканала Павел Зарубин.

Путин и Лукашенко ознакомятся с ходом строительства космодрома, встретятся с рабочими. Затем главы государств проведут совместную пресс-конференцию, пишет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Космодром ВосточныйВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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