Путин и Лукашенко 12 апреля встретятся на космодроме «Восточный»
Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме «Восточный». В День космонавтики 12 апреля лидеры двух стран проведут переговоры, сообщили в программе «Москва.Кремль.Путин». Данные подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и на Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва», — рассказал журналист телеканала Павел Зарубин.
Путин и Лукашенко ознакомятся с ходом строительства космодрома, встретятся с рабочими. Затем главы государств проведут совместную пресс-конференцию, пишет Газета.ru.
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