Пуск ракеты «Союз» с британскими спутниками перенесли

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур перенесен на 22 августа. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты с 34 космическими аппаратами компании OneWeb был запланирован на 20 августа.

«На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, запуск перенесли из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса.

Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска по запросу OneWeb для обеспечения дополнительного времени на подготовку.

«Ракета "Союз" и 34 спутника OneWeb находятся в стабильных и безопасных условиях», - отмечается в сообщении компании.

