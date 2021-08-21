Пуск ракеты «Союз» с британскими спутниками перенесли
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур перенесен на 22 августа. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что запуск ракеты с 34 космическими аппаратами компании OneWeb был запланирован на 20 августа.
«На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, запуск перенесли из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса.
Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска по запросу OneWeb для обеспечения дополнительного времени на подготовку.
«Ракета "Союз" и 34 спутника OneWeb находятся в стабильных и безопасных условиях», - отмечается в сообщении компании.
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