«Прогресс МС-17» будет отстыкован от МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-17» в ночь со среды на четверг будет отстыкован от модуля «Поиск» для дальнейшего подключения к модулю «Наука». Об этом сообщает «Интерфакс».
Всего на перестыковку уйдет около 29 часов. Начало операции запланировано на 02:41 по Москве. Пристыкова должна завершиться 22 октября в 07:31.
Отмечается, что «космический грузовик» проведет серию корректирущих маневров. В это время он будет отходить от МКС на расстояние, достигающее 185 километров.
Ранее киноэкипаж с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко приземлился на аэродроме Чкаловский после съемок первого в мире художественного фильма в космосе.
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