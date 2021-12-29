Проект по созданию низкоорбитальной спутниковой системы нашел инвестора

Партнером проекта по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных «МегаФон 1440» станет ВТБ. Банк инвестирует в него 2 млрд рублей, также представитель финансовой организации войдет в совет директоров компании.

Интеграция низкоорбитальных спутников с наземной инфраструктурой обеспечит высокоскоростной связью всю территорию России и мира, в том числе самые отдаленные регионы.

После заключения сделки крупнейшая доля в проекте сохранится за «МегаФоном», ВТБ получит 15% акций, а команда «МегаФон 1440» сохранит свою долю в размере 10%.

«За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех её ключевых элементов — космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д.”, - рассказал Алексей Шелобков, генеральный директор компании «МегаФон 1440».

В компании отмечают, что привлечение ВТБ в качестве инвестора - важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений.

