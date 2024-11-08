Приостановлен сертификат эксплуатанта крупнейшей грузовой авиакомпании РФ

Росавиация объявила о приостановке действие сертификата эксплуатанта грузовой авиационной компании AirBridgeCargo, которая входит в группу «Волга-Днепр». Уточняется, что приказ был выпущен еще 9 октября нынешнего года.

В ведомстве уточнили, что фактически AirBridgeCargo прекратила осуществлять авиаперелеты с грузами с марта 2022 года. Это связано с введением антироссийских санкций из-за начала спецоперации на Украине. До того данный авиаперевозчик считался крупнейшей грузовой авиакомпанией в России.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания выполняла в основном заграничные рейсы. Её авиапарк состоял только из Boeing производства США. По американские рестрикции попали также входящие в данную группу компании «Волга-Днепр» и «Атран».

