Приостановлен сертификат эксплуатанта крупнейшей грузовой авиакомпании РФ
Росавиация объявила о приостановке действие сертификата эксплуатанта грузовой авиационной компании AirBridgeCargo, которая входит в группу «Волга-Днепр». Уточняется, что приказ был выпущен еще 9 октября нынешнего года.
В ведомстве уточнили, что фактически AirBridgeCargo прекратила осуществлять авиаперелеты с грузами с марта 2022 года. Это связано с введением антироссийских санкций из-за начала спецоперации на Украине. До того данный авиаперевозчик считался крупнейшей грузовой авиакомпанией в России.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания выполняла в основном заграничные рейсы. Её авиапарк состоял только из Boeing производства США. По американские рестрикции попали также входящие в данную группу компании «Волга-Днепр» и «Атран».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru