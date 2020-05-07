При жесткой посадке Ми-35 в Крыму пострадали трое
Боевой вертолет Ми-35 выполнил жесткую посадку в Крыму, в результате пострадали три человека. Об этом информирует пресс-службе Южного военного округа. Там уточнили, что боевая машина выполняла плановый полёт без боекомплекта.
В результате происшествия на земле никаких объектов повреждено не было. Трое пострадавших членов экипажа переправлены в госпиталь. О самочувствии военнослужащих официально не сообщается, однако ранее источник ТАСС сообщил, что они находятся в тяжелом состоянии.
Как отмечает «Свободная пресса», инцидент случился уже на территории аэродрома вертолетного полка.
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