При жесткой посадке Ми-35 в Крыму пострадали трое

Боевой вертолет Ми-35 выполнил жесткую посадку в Крыму, в результате пострадали три человека. Об этом информирует пресс-службе Южного военного округа. Там уточнили, что боевая машина выполняла плановый полёт без боекомплекта.

В результате происшествия на земле никаких объектов повреждено не было. Трое пострадавших членов экипажа переправлены в госпиталь. О самочувствии военнослужащих официально не сообщается, однако ранее источник ТАСС сообщил, что они находятся в тяжелом состоянии.

Как отмечает «Свободная пресса», инцидент случился уже на территории аэродрома вертолетного полка.

