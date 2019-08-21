Полеты на «Суперджете» влетают в копеечку

На тех направлениях, где перевозки выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100, стоимость билетов оказывается на 20% выше, чем при использовании иностранных воздушных судов, - выяснила Федеральная антимонопольная служба. Разница в ценах на билеты объясняется высокими расходами на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера. Они почти вдвое выше, чем у зарубежных машин того же класса. Такие заключения содержатся в письме главы ФАС Игоря Артемьева, выдержки из которого приводит РБК. Оно адресовано вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Обслуживание «Суперджета» обходится авиакомпаниям из расчета 7 рублей за кресло-километр против средней ставки 4 рубля. Основная тому причина - длительные простои этих машин в ожидании запчастей и ремонта.

Решение проблемы глава ФАС видит в субсидировании расходов авиакомпаний на лизинг «Суперджетов», минимизации их затрат при простоях. А для этого требуется изменить условия договоров с эксплуатантами с тем, чтобы затраты на вынужденный простой воздушных судов не относились на авиакомпании и те не перекладывали их на билет. Большую часть времени «Суперджеты», которые выпускаются уже лет восемь, простаивают вместо того, чтобы, как им и положено, перевозить пассажиров. В прошлом году средний налет SSJ 100 составил 3,6 часа в сутки против более 10 часов у конкурентов производства Airbus и Boeing. Кроме того, за последний год с самолетом Superjet произошло шесть аварий, включая катастрофу в Шереметьево 5 мая, когда погиб 41 человек. Другие инциденты были связаны с техническим сбоем, треснувшим стеклом, выкатом судна за пределы ВПП и повреждением стоек шасси, проблемой с гидравликой. Единственный в Европе эксплуатант российского лайнера, ирландская компания CityJet весной этого года отказалась от этих самолетов.



Вопросы технической годности SSJ 100 к интенсивной эксплуатации на регулярных рейсах поднимались этой весной вскоре после катастрофы в Шереметьево. Тогда один из ведущих специалистов авиаотрасли на условиях анонимности рассказал «МК», что разрушение конструкции шасси, которое в результате жесткой посадки произошло на этом самолете, не соответствует нормам летной годности. Как с такой особенностью машина прошла сертификацию, не вполне понятно. Еще один эксперт, к которому обратилось издание, также задался вопросом, как проводилась сертификация «Суперджета». Ответ на него, возможно, станет и ответом на вопрос, почему «Суперджеты» по большей части стоят у стенки.

