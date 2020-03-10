Первый в 2020 году пуск «Протона-М» отложен из-за негодных комплектующих
Первый в этом году запуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи пришлось отложить до конца мая в связи с некачественными комплектующими. Об этом сообщил ТАСС Алексей Варочко - генеральный директор производителя ракет - Центра имени Хруничева.
Во время проведения контроля качества комплектующих было выявлено несоответствие одного из параметров заявленным условиям. В результате, специалисты Центра решили заменить целую серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе, которая уже находится на техническом комплексе космодрома Байконур.
Перенос срока запуска на два месяца объясняется необходимостью проведения штатного цикла проверок «Протона-М» после замены комплектующих. Ранее старт был запланирован на 30 марта. Носитель должен вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В РАН оценили опасность коронавируса для беременных
- Аптечная ассоциация: Подорожание лекарств неизбежно
- Госдума приняла в основном чтении изменения в Конституцию
- Путин выступил против снятия лимита на президентские сроки
- Россиянам посоветовали не ездить в общественном транспорте в часы пик