Первый в 2020 году пуск «Протона-М» отложен из-за негодных комплектующих

Первый в этом году запуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи пришлось отложить до конца мая в связи с некачественными комплектующими. Об этом сообщил ТАСС Алексей Варочко - генеральный директор производителя ракет - Центра имени Хруничева.

Во время проведения контроля качества комплектующих было выявлено несоответствие одного из параметров заявленным условиям. В результате, специалисты Центра решили заменить целую серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе, которая уже находится на техническом комплексе космодрома Байконур.

Перенос срока запуска на два месяца объясняется необходимостью проведения штатного цикла проверок «Протона-М» после замены комплектующих. Ранее старт был запланирован на 30 марта. Носитель должен вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

