Первый пуск ракеты «Союз-5» перенесен на 2026 год

Ракету-носитель среднего класса «Союз-5» планируют запустить в 2026 году. Об этом рассказал журналистам первый заместитель гендиректора и генконструктор ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов.

«"Союз-5" находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 году», — отметил Ахметов.

Ранее глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявлял, что первый пуск «Союза-5» планируют совершить в конце 2025-го. Как ожидается, новая ракета-носитель будет выводить на низкую круговую орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.

Между тем макеты легких, средних и тяжелых ракет-носителей «Ангара» представили на форуме «Армия-2024», напоминает РЕН ТВ.

