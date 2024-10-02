Первый пуск ракеты «Союз-5» перенесен на 2026 год
Ракету-носитель среднего класса «Союз-5» планируют запустить в 2026 году. Об этом рассказал журналистам первый заместитель гендиректора и генконструктор ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов.
«"Союз-5" находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 году», — отметил Ахметов.
Ранее глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявлял, что первый пуск «Союза-5» планируют совершить в конце 2025-го. Как ожидается, новая ракета-носитель будет выводить на низкую круговую орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.
Между тем макеты легких, средних и тяжелых ракет-носителей «Ангара» представили на форуме «Армия-2024», напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый пуск ракеты «Союз-5» перенесен на 2026 год
- Холдинг «Газпром-Медиа» запустит свой глянцевый журнал
- Останки Марадоны перенесут в мавзолей в Буэнос-Айресе
- Wildberries запустил нейросеть по поиску товаров по фото
- В Якутии задержали мужчину, перевозившего золото на 121 млн рублей
- Японский аэропорт Миядзаки отменил все рейсы из-за возможного взрыва
- Над Белгородской областью уничтожили шесть беспилотников ВСУ
- Умер звезда фильмов «Крепкий орешек 2» и «Бой с тенью» Джон Эймос
- В Индии разбился частный вертолет Agusta 109
- Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru