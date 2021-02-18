Первый коммерческий пуск «Ангары» перенесли на 2022 год
Первый коммерческий пуск легкой ракеты «Ангара-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесли на 2022 год из-за неготовности аппарата, рассказал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко в интервью РИА Новости.
«Южнокорейские партнеры из-за неготовности аппарата в связи с пандемией снова попросили нас сдвинуть пуск, использовав свою третью возможность переноса старта без штрафных санкций. Сейчас пуск намечен на II квартал 2022 года», — сообщил Варочко.
Как отметил глава центра имени Хруничева, российская сторона ведет изготовление ракеты-носителя, сообщает RT. В случае, если Южная Корея не исполнит контракт, центр найдет ракете другое применение.
Контракт на запуск южнокорейского космического аппарата на российской ракете заключили в 2016 году. Изначально пуск «Ангары-1.2» был запланирован на 2020 год, однако позже его перенесли на 2021 год.
Ранее Варочко рассказал, что тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» в 2021 году могут впервые запустить с космическим аппаратом на борту.
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