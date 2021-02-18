Первый коммерческий пуск «Ангары» перенесли на 2022 год

Первый коммерческий пуск легкой ракеты «Ангара-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесли на 2022 год из-за неготовности аппарата, рассказал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко в интервью РИА Новости.

«Южнокорейские партнеры из-за неготовности аппарата в связи с пандемией снова попросили нас сдвинуть пуск, использовав свою третью возможность переноса старта без штрафных санкций. Сейчас пуск намечен на II квартал 2022 года», — сообщил Варочко.

Как отметил глава центра имени Хруничева, российская сторона ведет изготовление ракеты-носителя, сообщает RT. В случае, если Южная Корея не исполнит контракт, центр найдет ракете другое применение.

Контракт на запуск южнокорейского космического аппарата на российской ракете заключили в 2016 году. Изначально пуск «Ангары-1.2» был запланирован на 2020 год, однако позже его перенесли на 2021 год.

Ранее Варочко рассказал, что тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» в 2021 году могут впервые запустить с космическим аппаратом на борту.

