Отстыковка корабля Cargo Dragon от МКС перенесена на 12 декабря
Отстыковку космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX от Международной космической станции перенесли на 12 декабря. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Планировалось, что корабль будет возвращен 6 декабря. Однако руководители миссии отказались от этих планов из-за неблагоприятных природных условий в районе приводнения Cargo Dragon у побережья Флориды.
«Теперь NASA и SpaceX рассчитывают, что возможность вернуться [у Cargo Dragon] появится 12 декабря», — указали в управлении.
Как отметили в ведомстве, астронавты уже погрузили на борт космического корабля лабораторное оборудование и морозильные камеры с результатами научных экспериментов.
В октябре на Землю с МКС вернулся корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным и астронавтами NASA Мэттью Домиником, Майклом Барраттом и Джанетт Эппс, напоминает 360.ru.
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