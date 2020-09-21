Орбиту МКС вновь скорректируют
Корректировка орбиты Международной космической станции (МКС) состоится 7 октября, об этом заявили Роскосмосе. Там подчеркнули, что маневр будет осуществлен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к МКС. В итоге средняя высота орбиты станции увеличится на 400 метров и составит около 419,8 км над Землей.
10 сентября орбита МКС была поднята на 800 метров, отмечает ТАСС.
А ранее стало известно, что россияне с 20 сентября до 10 октября смогут каждый день наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе. Об этом «Роскосмос» сообщил на своих страницах в соцсетях. Отмечается, что станцию будет видно «в виде яркой звездочки». К опубликованным сообщениям прикреплен график пролетов станции над Москвой и Владивостоком. Время пролетов МКС над другими городами можно рассчитать на специальном портале, отмечает телеканал 360.
Между тем, 20 августа стало известно, что на Международной космической станции (МКС) обнаружена утечка воздуха, предположительно, в американском сегменте. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что она не угрожает безопасности экипажа и самой станции. Напомним, в предыдущий раз утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа 2018 года.
Как заявили в пресс-службе Роскосмоса, экипаж МКС перейдёт на российский сегмент станции на трое суток, пока будет вестись поиск утечки воздуха, пишет RT.
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