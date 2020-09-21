Орбиту МКС вновь скорректируют

Корректировка орбиты Международной космической станции (МКС) состоится 7 октября, об этом заявили Роскосмосе. Там подчеркнули, что маневр будет осуществлен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к МКС. В итоге средняя высота орбиты станции увеличится на 400 метров и составит около 419,8 км над Землей.

10 сентября орбита МКС была поднята на 800 метров, отмечает ТАСС.

А ранее стало известно, что россияне с 20 сентября до 10 октября смогут каждый день наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе. Об этом «Роскосмос» сообщил на своих страницах в соцсетях. Отмечается, что станцию будет видно «в виде яркой звездочки». К опубликованным сообщениям прикреплен график пролетов станции над Москвой и Владивостоком. Время пролетов МКС над другими городами можно рассчитать на специальном портале, отмечает телеканал 360.