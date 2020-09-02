Россия предложила туристам эксклюзивный полет в космос на месяц

Россия предлагает космическим туристам продлённую программу полёта на околоземную орбиту со сроком пребывания на Международной космической станции до месяца. Об этом проинформировал Дмитрий Лоскутов - генеральный директор «Главкосмоса» - дочернего предприятия «Роскосмоса».

Лоскутов выступил со специальной презентацией на онлайн-форуме Global Satellite & Space Show. Лоскутов отметил, что стандартный полет туриста на МКС ограничивается 10 сутками. Среди других дополнительных услуг, которые Россия предлагает космическим туристам, руководитель «Главкосмоса» назвал выход в открытый космос, подготовка к полету в состоянии невесомости посредством специальных самолетов.

Более того, коммерческий посетитель МКС может рассчитывать на разработку и помощь в воплощении собственной научной программы на орбите. Ему также будет предложено отдельное меню бортового питания. При желании туристы также получат возможность выкупить спускаемый аппарат «Союз», на котором возвратятся из космоса на Землю.

Ранее стало известно, что ближайший полет туристов на «Союзах» намечен на будущий год. Правда, организацией этой миссии занимается американская компания Space Adventures, передает РИА Новости. Официально стоимость полета не называется. В 2000-ых года за десятисуточный полет с них просили от 20 до 50 миллионов долларов.

