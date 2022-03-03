Орбиту МКС поднимут на 800 метров 11 марта

Плановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) намечена на 11 марта, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

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В сообщении уточнили, что грузовой корабль «Прогресс» поднимет станцию на 800 метров над Землей.

В «Роскосмосе» пояснили, что коррекция орбиты МКС необходима для формирование баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19», намеченных на 18 и 30 марта, соответственно.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новым приоритетом госкорпорации в условиях санкций является достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения, сообщает RT.

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Фото: nasa.gov
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