Орбиту МКС поднимут на 800 метров 11 марта
Плановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) намечена на 11 марта, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
В сообщении уточнили, что грузовой корабль «Прогресс» поднимет станцию на 800 метров над Землей.
В «Роскосмосе» пояснили, что коррекция орбиты МКС необходима для формирование баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19», намеченных на 18 и 30 марта, соответственно.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новым приоритетом госкорпорации в условиях санкций является достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+0 / сут.
Умерли
354 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+0 / сут.
- Орбиту МКС поднимут на 800 метров 11 марта
- Китай выразил обеспокоенность решением о высылке российских дипломатов при ООН
- Сербия подпишет с Россией газовый контракт на 10 лет
- Рябков рассказал о коммуникации России и США
- Дерипаска предрёк «жесточайший» трехлетний кризис в РФ и призвал к миру
- В Москве вновь открылись магазины техники Apple
- Mercedes приостановил экспорт и производство в России
- Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ
- МИД: Россия будет делать акцент на евроазиатское сотрудничество
- СМИ: МВД РФ перевело подразделения в режим усиленной службы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru