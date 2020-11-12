Орбита МКС будет поднята на 1,2 км

Орбита Международной космической станции (МКС) будет поднята в четверг 12 ноября с помощью грузового корабля "Прогресс МС-14". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.



Как отмечает Роскосмос, маневр является плановой коррекцией орбиты. Предыдущая операция была проведена месяц назад, 7 октября. Орбиту поднимут с помощью двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", который пристыкован к отсеку модуля "Звезда", двигатели будут работать 363,5 с.

По данным агентства, средняя высота орбиты МКС после поднятия должна составить 419,4 км над Землей. Как сообщает Роскосмос, это необходимо для создания баллистических условий перед отправкой и последующей стыковкой корабля "Союз МС-18".

Вылет Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова на "Союзе МС-18" намечен на апрель следующего года. Впервые за 20 лет экипаж корабля будет состоять только из россиян.

