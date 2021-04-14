Опубликовано видео падения метеорита в США

Метеорит пролетел над городом Уэст-Палм-Бич штата Флорида. Видео падения небесного тела опубликовал репортер CBS News Джей О'Брайен в Twitter.

При этом известно, что в ночь на 13 апреля мимо Земли пролетел астероид 2021 GW4 прошел. Габариты астероида не превышали четырех метров. Опасности для Земли он не представлял.

Другое небесное тело приблизится к Земле в августе 2021 года. Астероид 2016 AJ193 имеет 1374 метра в длину и 403 метра в ширину.

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ФОТО: flickr/2di7 & titanio44
ТЕГИ:СШАМетеорит
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