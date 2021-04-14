Опубликовано видео падения метеорита в США
Метеорит пролетел над городом Уэст-Палм-Бич штата Флорида. Видео падения небесного тела опубликовал репортер CBS News Джей О'Брайен в Twitter.
WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.— Jay O'Brien (@jayobtv) April 13, 2021
Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h
При этом известно, что в ночь на 13 апреля мимо Земли пролетел астероид 2021 GW4 прошел. Габариты астероида не превышали четырех метров. Опасности для Земли он не представлял.
Другое небесное тело приблизится к Земле в августе 2021 года. Астероид 2016 AJ193 имеет 1374 метра в длину и 403 метра в ширину.
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