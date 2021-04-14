Опубликовано видео падения метеорита в США

При этом известно, что в ночь на 13 апреля мимо Земли пролетел астероид 2021 GW4 прошел. Габариты астероида не превышали четырех метров. Опасности для Земли он не представлял.

Другое небесное тело приблизится к Земле в августе 2021 года. Астероид 2016 AJ193 имеет 1374 метра в длину и 403 метра в ширину.

