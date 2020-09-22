Обойдемся без Маска. Российский космос не для частников

Специализирующаяся на космическом туризме российская частная компания была допущена к участию в конкурсе на создание ракеты-носителя «Амур-СПГ», которая работает на сжиженном природном газе.

Подрядчику предстоит создать эскизный проект космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе на космодроме Восточный. Стартовая цена контракта составляет 407 миллионов рублей.

Чтобы частникам, да разрешили побороться за участие в государственном космическом проекте, – такое в России впервые.

Компания, о которой идет речь, была основана в 2014 году бывшим сотрудником Центра Хруничева, главным образом, в целях развития космического туризма. Она разрабатывает одноступенчатую многоразовую ракету и семиместный космический корабль.

В мае 2019 года компания начала испытания техники для суборбитального туризма. Первый полет длительностью 15 минут запланирован на 2025 год. По плану, туристы будут пребывать в невесомости около пяти минут. Ориентировочная стоимость билетов оценивается в 200–250 тысяч долларов. В год компания рассчитывает совершать до 115 пусков, отправляя в полет до 700 человек, уточняет РБК. Кроме того, компания планирует построить первый в России частный космодром в Нижегородской области.

Конкуренцию частной компании в конкурсе составили Ракетно-космический центр «Прогресс», который изготавливает ракеты «Союз», летавшие в космос еще в 60-х годах прошлого века, и Центр Хруничева, производитель ракет-носителей «Протон» и «Ангара». «Протоны» известны целой чередой аварий, случившихся в прошлом десятилетии, «Ангара» - стоимостью запуска, который обходится вдвое дороже запуска «Протона».

О пользе участия частного бизнеса в освоении космоса наглядно свидетельствуют успехи американского предпринимателя Илона Маска. Свою космическую компанию SpaceX он основал в 2002 году, а уже в 2008-м НАСА заключило с ней полуторамиллиардный контракт на запуски ракеты-носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС. Они пришли на смену «шаттлам» после прекращения программы их запусков из-за серии катастроф. В этом году пилотируемый корабль Маска Crew Dragon успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС, а первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась на Землю.

Результаты конкурса на создание новой российской ракеты уже известны. Частная компания его проиграла. Победителем стал Ракетно-космический центр «Прогресс», хотя частники предлагали выполнить заказ в два раза дешевле.

Ну, и правильно. Россия – не США, обойдемся без илонов масков.

