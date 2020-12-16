Новый пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет

Новый гражданский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Об этом заявили в госкорпорации Ростех. Там отметили, что самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей 1-го класса Николая Куимова и Дмитрия Комарова, а также бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева, пишет ТАСС.

Свой первый полет Ил-114-300 совершил на аэродроме в Жуковском. В его ходе были испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем.

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А накануне сообщалось, что первый полёт совершил новый самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 Об этом заявили в корпорации «Ростех». Борт взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода, продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Летчики-испытатели проверили режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем.

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, этот лайнер нового поколения возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации.

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ФОТО: РИА Новости
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