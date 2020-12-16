Новый пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет

Новый гражданский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Об этом заявили в госкорпорации Ростех. Там отметили, что самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей 1-го класса Николая Куимова и Дмитрия Комарова, а также бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева, пишет ТАСС.

Свой первый полет Ил-114-300 совершил на аэродроме в Жуковском. В его ходе были испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем.