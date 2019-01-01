Новости за ночь: Россия и Грузия прекратили авиасообщение

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Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу в этот понедельник, 8 июля. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании. Все пассажиры, у которых есть билеты отечественных авиакомпаний на 8 июля и более поздние даты, смогут вернуть деньги без доплат и штрафных санкций. Кроме того, гражданам предлагается переоформить билеты на другие направления.

Накануне, глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией, по предварительным расчетам, составят около 3 миллиардов рублей. Ведомство пообещало рассмотреть вопрос компенсаций авиаперевозчикам.

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. Позже Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.



