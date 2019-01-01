Новости за ночь: Россия и Грузия прекратили авиасообщение
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Россия и Грузия прекратили авиасообщение
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу в этот понедельник, 8 июля. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании. Все пассажиры, у которых есть билеты отечественных авиакомпаний на 8 июля и более поздние даты, смогут вернуть деньги без доплат и штрафных санкций. Кроме того, гражданам предлагается переоформить билеты на другие направления.
Накануне, глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией, по предварительным расчетам, составят около 3 миллиардов рублей. Ведомство пообещало рассмотреть вопрос компенсаций авиаперевозчикам.
Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. Позже Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.
Стали известны регионы с самым высоким доходом
Самые высокие доходы в России - в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Об этом говорят данные исследования, проведённого агентством РИА Рейтинг. Эксперты отмечают, что в регионе, который занял в этом списке первое место, доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Добавлю, в первой десятке также находятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. При этом самые плохие показатели были выявлены в Тыве, Алтае и Калмыкии.
Между тем, в мае были опубликованы результаты исследования холдинга «Ромир». Эксперты выяснили, что средней российской семье из трёх человек для поддержания нормального уровня жизни необходимо 78 тысяч рублей в месяц.
Грузинский телеканал «Рустави 2» прекратил вещание из-за нецензурщины в адрес Путина
Грузинский телеканал «Рустави 2», в эфире которого прозвучала нецензурная брань в адрес президента России Владимира Путина, приостановил свое вещание.
Напомним, что крайне нелицеприятные высказывания в адрес главы российского государства позволил себе ведущий Георгия Габуния, руководство телеканала опубликовало официальное заявление, в котором уточнило, что это было личная позиция Габунии, и с мнением канала не совпадает. Были принесены официальные извинения, но телеведущего решили не увольнять.
Сегодня гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия сообщил, что сотрудники канала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих.
Накануне они пришли к стенам компании. Гварамия добавил, что канал возобновит вещание, как только министерство внутренних дел Грузии обеспечит безопасность журналистов.
Медики разрешили употреблять в пищу грибы каждый день
Медики заявили о пользе грибов для здоровья, но только в очень небольших количествах – не более 150 грамм в день. Как пишет РИА новости со ссылкой на диетолога, кандидата медицинских наук Елену Ливанцову, грибы содержат большое количество витаминов и полезных веществ. Во-первых, они обладают противоопухолевым эффектом, а во-вторых, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы.
К тому же в грибах много полезных для организма витаминов и микроэлементов, в том числе, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа.
При отсутствии противопоказаний Ливанцова считает, что грибы в пищу можно употреблять каждый день.
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