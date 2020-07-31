Новости за ночь: Количество обломков блока «Фрегат» в космосе утроилось
Американские военные заявили об увеличении количества обломков бака разгонного блока «Фрегат», который взорвался в космосе 8 мая.
В 2011 году он использовался для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р». Блок баков отделился от спутника после израсходования топлива и остался на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной 3606 км, отмечает РИА Новости.
По данным ВВС США, после взрыва образовалось 65 обломков. Однако сейчас в каталоге космических объектов на сайте space-track.org уже 175 обломков этого бака. Они разлетелись на тысячи километров. Они находятся на орбитах с минимальными высотами 230-1074 км и максимальными высотами 305-6051 км.
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