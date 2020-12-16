Новая космическая станция РФ может получить искусственную гравитацию

Проект создания искусственной гравитации на новой российской космической станции одобрен техническим советом Военно-промышленной комиссии, приводит «Интерфакс» слова директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Орлова.



По его словам, идея в том, чтобы создать модуль с центрифугой внутри.

Как сообщалось ранее, в новом модуле Международной космической станции, разработанном в России, будет установлена центрифуга малого радиуса. Создаваемая при её вращении центробежная сила даст космонавтам возможность стоять и ходить. А это является очень важным условием для тренировок, позволяющих сохранять в условиях МКС тонус мышц. Сейчас для этого космонавтам приходится ежедневно заниматься на беговой дорожке по несколько часов.



