Новая космическая станция РФ может получить искусственную гравитацию

Проект создания искусственной гравитации на новой российской космической станции одобрен техническим советом Военно-промышленной комиссии, приводит «Интерфакс» слова директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Орлова.

По его словам, идея в том, чтобы создать модуль с центрифугой внутри.

Как сообщалось ранее, в новом модуле Международной космической станции, разработанном в России, будет установлена центрифуга малого радиуса. Создаваемая при её вращении центробежная сила даст космонавтам возможность стоять и ходить. А это является очень важным условием для тренировок, позволяющих сохранять в условиях МКС тонус мышц. Сейчас для этого космонавтам приходится ежедневно заниматься на беговой дорожке по несколько часов.


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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:МКС
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