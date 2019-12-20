Неудачно запущенный корабль Starliner решили вернуть на Землю

Вице-президент компании Boeing по космическим программам Джим Чилтон заявил, что запущенный сегодня совместно с NASA космической корабль Starliner, во время полета которого произошел сбой, будет возвращен на Землю.

Чилтон отметил, что корабль «в порядке», в качестве площадки для посадки рассматривается военный полигон США "Белые пески" в штате Нью-Мексико. Предположительно, Starliner приземлится через 48 часов.

Ранее стало известно, что разработанный компанией Boeing не смог выйти на расчетную орбиту из-за ошибки в системе отсчета времени.

