Неудачно запущенный корабль Starliner решили вернуть на Землю
Вице-президент компании Boeing по космическим программам Джим Чилтон заявил, что запущенный сегодня совместно с NASA космической корабль Starliner, во время полета которого произошел сбой, будет возвращен на Землю.
Чилтон отметил, что корабль «в порядке», в качестве площадки для посадки рассматривается военный полигон США "Белые пески" в штате Нью-Мексико. Предположительно, Starliner приземлится через 48 часов.
Ранее стало известно, что разработанный компанией Boeing не смог выйти на расчетную орбиту из-за ошибки в системе отсчета времени.
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