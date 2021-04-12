Не взлетим, так небо поскребем. К 60-летию покорения космоса

Ровно 60 лет исполнилось со дня первого полета человека в космос. Юрий Гагарин на борту космического корабля «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли и благополучно совершил посадку. Это событие надолго обеспечило лидерство Советского Союза в освоении космоса.

В наши дни покорением просторов вселенной ведает «Роскосмос». В мае будет три года, как его возглавил Дмитрий Рогозин. Похвастаться к юбилейной дате особо нечем, - следует из комментария в эфире НСН руководителя Института космической политики Ивана Моисеева.

«Конкретно в настоящий момент – это резкие ухудшения положения отечественной космонавтики. Потеря мирового космического рынка, но это, может быть, не совсем его вина, но она там тоже есть. Отсутствие чего-либо нового, такого, чтобы можно было положить на стол к 60-летию запуска. И слишком большие траты при слишком низких результатах. Столько говорилось о сверхтяжелой ракете-носителе, а ее выкинули. Сейчас делают новую с тем же успехом. И это не значит, что ее делают именно физически, это значит, что о ней говорят», - подчеркнул собеседник НСН.

В качестве одного из успехов российской космической отрасли подавались успешные запуски ракет семейства «Ангара». Последний из них состоялся в декабре минувшего года и вызвал восторженный комментарий Дмитрия Рогозина: «Она летает!» - написал он. Но, во-первых, это был всего третий запуск «Ангары». Во-вторых, стоимость ее производства, согласно финансовому отчету Центра Хруничева за 2019 год, втрое выше тяжелой ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить. И в-третьих, она рискует устареть еще до принятия в эксплуатацию: работы по ее созданию начались еще в 1995 году. Тогда же США приступили к созданию тяжелых ракет Atlas V и Delta IV, эксплуатация которых в первой половине 2020-х годов завершится. Место тяжелых одноразовых носителей в Соединенных Штатах уже заняли или займут частично многоразовые носители, в частности, производства компании SpaceX Илона Маска, а также полностью многоразовая транспортная система Starship.

Ко Дню космонавтики приурочено сообщение о начале строительства в Москве небоскреба Национального космического центра. Он станет центральной частью всего комплекса, который возведут на территории бывшего ракетно-космического завода им. Хруничева. Высота 47-этажной башни, стилизованной под ракету на стартовой площадке, составит 288 метров.

Не взлетим, так небо поскребем.

