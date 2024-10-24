Не полетевший в космос космонавт Бабкин написал письмо Путину

Кандидат в космонавты Андрей Бабкин, который не полетел в космос из-за съемок фильма «Вызов», написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья, сообщила «Газета.Ru».

Фильм «Вызов» разрушил карьеру космонавта Андрея Бабкина

Бабкин, которого забраковала Главная медицинская комиссия (ГМК) «Роскосмоса» в ноябре 2023 года из-за насморка, направил письмо Путину. После получения письма Управление президента потребовало от Центра подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» предоставить документы, «необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения Бабкина».

Однако в ЦПК отчитались, что для оценки здоровья Бабкина был проведен расширенный консилиум, на котором подтвердили его непригодность для полетов в космос.

Ранее разу не слетавший в космос Бабкин также был исключен из лётного состава российского отряда космонавтов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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