Названа причина затопления станции «Мир»
Техническое состояние орбитального комплекса «Мир» не позволяло продолжать его эксплуатацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу научно-технических советов «Роскосмоса» и «Ростеха» Юрия Коптева.
По его словам, на станции регулярно возникали отказы оборудования, что угрожало безопасности экипажа.
«Решения были приняты на основании того, что на станции начали появляться очень существенные отказы, мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Мы имели целый ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не могли восполнить», - сказал Коптев. По его словам, проверки показывали опасность дальнейшей эксплуатации станции.
20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса «Мир». Он принял 104 космонавтов из 12 стран.
Тем временем, проект новой российской национальной орбитальной станции предполагает ее оснащение модулем для создания искусственной гравитации.
Центрифуга малого радиуса может использоваться для профилактики негативного воздействия отсутствия гравитации на мышцы и кости космонавтов.
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