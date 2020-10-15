Названа причина утечки воздуха на МКС, найденная пакетиком чая

Причиной утечки воздуха на Международной космической станции могла стать трещина в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Это стало ясно в ходе переговоров космонавтов с Центром управления полетами в подмосковном Королёве.

Российский член экипажа МКС Иван Вагнер доложил, что отправил на Землю фото и видео материала обнаруженной «царапины». В ЦУПе передали просьбу не прекращать наблюдение за трещиной, передает РЕН ТВ.

Конкретное место утечки воздуха удалось идентифицировать с помощью чайного пакетика. Подробности раскрыл ещё один российский космонавт Анатолий Иванишин.

Пакетик был оставлен в модуле «Звезда» перед закрытием проходной камеры, после чего было зафиксировано, в какую точку он направляется под действием выходящего воздуха, сообщает РИА ФАН.

Сегодня же стало известно о поломке системы регенерации кислорода в российском отсеке МКС. Ситуация не считается критичной, поскольку на станции есть запасы кислорода на экстренный случай. Систему можно починить.

