Названа причина утечки воздуха на МКС, найденная пакетиком чая
Причиной утечки воздуха на Международной космической станции могла стать трещина в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Это стало ясно в ходе переговоров космонавтов с Центром управления полетами в подмосковном Королёве.
Российский член экипажа МКС Иван Вагнер доложил, что отправил на Землю фото и видео материала обнаруженной «царапины». В ЦУПе передали просьбу не прекращать наблюдение за трещиной, передает РЕН ТВ.
Конкретное место утечки воздуха удалось идентифицировать с помощью чайного пакетика. Подробности раскрыл ещё один российский космонавт Анатолий Иванишин.
Пакетик был оставлен в модуле «Звезда» перед закрытием проходной камеры, после чего было зафиксировано, в какую точку он направляется под действием выходящего воздуха, сообщает РИА ФАН.
Сегодня же стало известно о поломке системы регенерации кислорода в российском отсеке МКС. Ситуация не считается критичной, поскольку на станции есть запасы кислорода на экстренный случай. Систему можно починить.
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