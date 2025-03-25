Названа причина появления необычных спиралей в небе над российскими городами

Необычные спирали в небе над Ростовом, Калининградом и ряде других российских регионов — следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69, который, предварительно, оставил в небе необычные спирали.

Это также могли наблюдать жители Франции, Польши и Германии.

Ранее российская ракета легкого класса «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту военные спутники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

