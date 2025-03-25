Названа причина появления необычных спиралей в небе над российскими городами
25 марта 202501:40
Необычные спирали в небе над Ростовом, Калининградом и ряде других российских регионов — следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69, который, предварительно, оставил в небе необычные спирали.
Это также могли наблюдать жители Франции, Польши и Германии.
Ранее российская ракета легкого класса «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту военные спутники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон: В чат, куда попал журналист, не отправляли военные планы
- В Госдуме призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров
- Адвокат: Много свидетелей по делу Депардье о домогательствах не заслушали
- Названа причина появления необычных спиралей в небе над российскими городами
- СМИ: Настрой делегации РФ после переговоров с США был хорошим
- СМИ: Новые пошлины США могут коснуться России
- На Бали введены новые правила для туристов
- Госдеп США обвинил третьи страны в препятствовании перемирию на Украине
- СМИ: Сенаторы США призвали Трампа передать Киеву замороженные активы России
- СМИ: Депутаты ГД предложили ввести наказание за подкармливание бездомных собак
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru