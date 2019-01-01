Авиация и космос

Названа причина отмены рейсов в Чехию из России

2 июля10:31

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:АэрофлотУральские АвиалинииЧехия