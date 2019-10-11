Названы дата и место похорон космонавта Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». В последний путь его проводят 15 октября в 11:00.
Добавим, глава столичной комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Игорь Воскресенский заявил, что ушедший из жизни космонавт достоин того, чтобы память о нём была увековечена, пишет АГН Москва.
Ранее НСН сообщала, что в возрасте 85 лет скончался космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком в мире, совершившим выход в открытый космос. В последние годы жизни он тяжело болел.
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