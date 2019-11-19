НАТО собирается признать космос своей новой оперативной сферой
Североатлантический Альянс в предстоящую среду, 20 ноября, планирует признать космос своей новой оперативной сферой наряду с воздухом, сушей, морем. Как пишет RT, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что альянс не собирается разворачивать там оружие.
Этот шаг, по словам Столтенберга, будет говорить о том, что альянс продолжает укреплять безопасность во всех областях. Признание космического пространства поможет развитию систем связи, навигации и раннего оповещения.
Напомним, о том, что НАТО собирается повысить активность в космосе в минувшую пятницу, 15 ноября, сообщило издание Der Spiegel. В статье отмечалось, что основанием для этого решения стала растущая роль космического пространства не только для связи или экономики, но и для проведения военных операций, подчёркивает телеканал 360.
Кстати, ранее сегодня НСН писала, что американские астронaвты впервые зa 19 лет не вошли в экипaжи российских космических корaблей «Союз». Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов. Уточняется, что в октябре будущего годa, a тaкже весной 2021-го в космос могут отпрaвиться трое россиян. Однaко состaв еще окончaтельно не утвержден.
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