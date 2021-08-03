NASA объяснило перенос запуска корабля Starliner к МКС
Причиной отмены тестового запуска американского космического корабля Starliner стала техническая неисправность, следующая попытка старта может состояться в среду. Об этом сообщило NASA.
По данным агентства, запуск корабля к Международной космической станции (МКС) отложили из-за «непредвиденных показаний положения клапана в двигательной системе».
«Ближайшая возможность для следующей попытки запуска – 12.57 EDT (19:57 мск - НСН) в среду, 4 августа», — цитирует РИА Новости сообщение космического агентства.
Ранее компания-производитель космического корабля Boeing объявила об отмене испытательного запуска Starliner к МКС. В компании пообещали раскрыть подробности позднее.
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