На ВДНХ покажут макет ракеты, придуманной Циолковским

Коллекцию центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ дополнили новыми историческими и интерактивными экспонатами. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, посетителей ждёт новая мультимедийная зона, посвящённая запущенному в прошлом году спутнику «ВДНХ-80», макет орбитальной станции «Салют-6», макет ракеты по проекту Константина Циолковского.

Эта ракета с виду сильно отличалась от современных ракет-носителей. Учёный разработал проект за полвека до первых космических полётов. Он не был реализован, и теперь специалисты воссоздали наглядную модель ракеты по чертежам. Циолковский также предложил проект ракетного поезда: экспонат можно увидеть в зоне «КБ-1. Космический бульвар» в самом начале экспозиции.

В числе новинок экспозиции павильона — опытный вариант гермошлема ГШ-6. Этот элемент снаряжения используют космонавты и пилоты высотных перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31.

Коллекцию архивных документов центра пополнили артефакты, связанные с Тихоокеанской гидрографической экспедицией 1950-1960 годов. Она сыграла важную роль в первом полёте человека в космос.

Кроме того, среди новых экспонатов - подлинное удостоверение первого командира тихоокеанской экспедиции Юрия Максюты, схему размещения кораблей во время полета Юрия Гагарина, фотографии судов и другие исторические документы.

