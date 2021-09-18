На Украине заявили о планах отправить государственный флаг на Луну

Украина намерена в 2022 году доставить свой государственный флаг на Луну. Об этом сообщается на сайте концерна «Укроборонпром».

Отмечается, что полотно уже изготовили на 3D-принтере из титана по безотходной «зеленой» технологии.

Также Украина планирует отправить на Луну оборудование для исследования грунта, испытания технологии отбора образцов, сбора данных о тепловых свойствах и магнитном поле небесного тела. Датчики установят на украино-британском луноходе Spacebit.

Планируется, что ракета с луноходом отправится на естественный спутник Земли весной 2022 года. Полет состоится в рамках программы NASA по доставке небольших роботизированных посадочных аппаратов и луноходов в район южного полюса Луны.

