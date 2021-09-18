На Украине заявили о планах отправить государственный флаг на Луну
Украина намерена в 2022 году доставить свой государственный флаг на Луну. Об этом сообщается на сайте концерна «Укроборонпром».
Отмечается, что полотно уже изготовили на 3D-принтере из титана по безотходной «зеленой» технологии.
Также Украина планирует отправить на Луну оборудование для исследования грунта, испытания технологии отбора образцов, сбора данных о тепловых свойствах и магнитном поле небесного тела. Датчики установят на украино-британском луноходе Spacebit.
Планируется, что ракета с луноходом отправится на естественный спутник Земли весной 2022 года. Полет состоится в рамках программы NASA по доставке небольших роботизированных посадочных аппаратов и луноходов в район южного полюса Луны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- СМИ: В Польше арестовали бывшего руководителя криптовалютной биржи Wex
- Лукашенко: Белосток и Вильнюс - белорусские земли
- На Украине заявили о планах отправить государственный флаг на Луну
- «Газпром» заявил о выполнении всех заявок по контрактам
- Генерал ВС США признал, что у России мощные вооруженные силы
- Франция намерена отозвать послов из США и Австралии
- В Сибири потерялась туристическая группа РГО
- В избиркоме Севастополя прокомментировали данные о вбросах
- Пентагон признал ошибочным удар США по Кабулу в августе
- Россияне собрали 86 млн рублей для пострадавших при стрельбе в казанской школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru