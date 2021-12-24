На стартовый стол на Байконуре установили ракету «Союз»

Аппараты OneWeb созданы для обеспечения космической системы связи, которая предоставляет очень быстрый доступ в интернет в любой точке мира.

В 2022 году с Байконура планируется осуществить шесть пусков: в январе, феврале, апреле (два старта), мае и августе. Еще один запуск запланирован на 10 февраля. Он будет осуществляться с космодрома Куру.