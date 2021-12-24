На стартовый стол на Байконуре установили ракету «Союз»
На стартовый стол площадки №31 на Байконуре вывезли и установили ракету «Союз-2.1б». Об этом сообщает «Роскосмос».
27 декабря ракета с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту 16 спутников связи британской компании OneWeb. С Байконура такое количество аппаратов будет запущено впервые.
Ракета космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / #OneWeb доставлена на стартовый комплекс площадки № 31 #Байконур. Пока она находится в горизонтальном положении на транспортно-установочном агрегате.— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 24, 2021
Сейчас специалисты Роскосмоса проводят установку ракеты в стартовую систему pic.twitter.com/W53rIG8pbg
Аппараты OneWeb созданы для обеспечения космической системы связи, которая предоставляет очень быстрый доступ в интернет в любой точке мира.
В 2022 году с Байконура планируется осуществить шесть пусков: в январе, феврале, апреле (два старта), мае и августе. Еще один запуск запланирован на 10 февраля. Он будет осуществляться с космодрома Куру.
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