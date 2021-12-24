На стартовый стол на Байконуре установили ракету «Союз»

На стартовый стол площадки №31 на Байконуре вывезли и установили ракету «Союз-2.1б». Об этом сообщает «Роскосмос».

27 декабря ракета с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту 16 спутников связи британской компании OneWeb. С Байконура такое количество аппаратов будет запущено впервые.

Аппараты OneWeb созданы для обеспечения космической системы связи, которая предоставляет очень быстрый доступ в интернет в любой точке мира.

В 2022 году с Байконура планируется осуществить шесть пусков: в январе, феврале, апреле (два старта), мае и августе. Еще один запуск запланирован на 10 февраля. Он будет осуществляться с космодрома Куру.

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ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
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