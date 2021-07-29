На российском модуле «Наука» незапланированно включились двигатели

Двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука», ранее пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС), незапланированно включились, сообщил космонавт Олег Новицкий. Переговоры экипажа МКС с Землей транслирует NASA.

Вскоре после сбоя двигатели модуля удалось отключить. Как пояснили в Роскосмосе, их включение было вызвано продолжающейся работой с остатками топлива.

Модуль «Наука» был запущен 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами и российских космонавтов.

