На российском модуле «Наука» незапланированно включились двигатели
Двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука», ранее пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС), незапланированно включились, сообщил космонавт Олег Новицкий. Переговоры экипажа МКС с Землей транслирует NASA.
Вскоре после сбоя двигатели модуля удалось отключить. Как пояснили в Роскосмосе, их включение было вызвано продолжающейся работой с остатками топлива.
Модуль «Наука» был запущен 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами и российских космонавтов.
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