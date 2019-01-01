Авиация и космос

На орбиту выведены четыре космических аппарата

11 июля00:32

Четыре космических аппарата в интересах Министерства обороны России, запущенные с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В», выведены на расчётные орбиты, передает RT.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Космос