Авиация и космос
Четыре космических аппарата в интересах Министерства обороны России, запущенные с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В», выведены на расчётные орбиты, передает RT.
На орбиту выведены четыре космических аппарата
11 июля00:32
Четыре космических аппарата в интересах Министерства обороны России, запущенные с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В», выведены на расчётные орбиты, передает RT.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Космос
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