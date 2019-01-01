На орбиту выведены четыре космических аппарата

Четыре космических аппарата в интересах Министерства обороны России, запущенные с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В», выведены на расчётные орбиты, передает RT.



Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

