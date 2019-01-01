Авиация и космос
МКС эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно).
На МКС выявлена проблема в системе энергоснабжения
29 апреля23:26
На Международной космической станции зафиксировали проблему в системе энергоснабжения, сообщает «Интерфакс».
МКС эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно).
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ФОТО: www.federalspace.ru
ТЕГИ:Космос