На МКС вышла из строя российская система получения кислорода

О сбое «Электрона» в подмосковный Центр управления полетами сообщил космонавт Сергей Рыжиков. По его данным, выход из строя системы связан с низким давлением в системе. Также он совпал по времени с отключением пылесоса, которым убирают российский сегмент МКС.

Попытки перезапустить систему пока не увенчались успехом. Специалисты на Земле пытаются найти решение проблемы.

Запасом кислорода космонавты обеспечены.

В данный момент на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, их американские коллеги Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер, а также японский астронавт Соити Ногути.

