На МКС вышла из строя российская система получения кислорода
На борту Международной космической станции (МКС) снова сломалась российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом стало РИА Новости из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASА.
О сбое «Электрона» в подмосковный Центр управления полетами сообщил космонавт Сергей Рыжиков. По его данным, выход из строя системы связан с низким давлением в системе. Также он совпал по времени с отключением пылесоса, которым убирают российский сегмент МКС.
Попытки перезапустить систему пока не увенчались успехом. Специалисты на Земле пытаются найти решение проблемы.
Запасом кислорода космонавты обеспечены.
В данный момент на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, их американские коллеги Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер, а также японский астронавт Соити Ногути.
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