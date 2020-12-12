На МКС вышла из строя российская система получения кислорода

На борту Международной космической станции (МКС) снова сломалась российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом стало РИА Новости из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASА.

На американском сегменте МКС отказала техника

О сбое «Электрона» в подмосковный Центр управления полетами сообщил космонавт Сергей Рыжиков. По его данным, выход из строя системы связан с низким давлением в системе. Также он совпал по времени с отключением пылесоса, которым убирают российский сегмент МКС.

Попытки перезапустить систему пока не увенчались успехом. Специалисты на Земле пытаются найти решение проблемы.

Запасом кислорода космонавты обеспечены.

В данный момент на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, их американские коллеги Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер, а также японский астронавт Соити Ногути.

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Фото: roscosmos.ru
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