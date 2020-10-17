На МКС отремонтирована система производства кислорода
17 октября 202018:00
Космонавты восстановили работу системы производства кислорода в российском сегменте МКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».
Система получения кислорода функционирует в полном объеме.
Ранее стало известно о ее выходе из строя. Сообщалось также, что в американском сегменте МКС действует собственная система выработки кислорода.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru