На МКС ложно сработала пожарная сигнализация
Сигнализация о пожаре и разгерметизации сработала на Международной космической станции (МКС), следует из транслируемых NASA переговоров экипажа с Землей.
По данным переговоров, астронавт Шэннон Уолкер и космонавт Сергей Рыжиков сообщили об инциденте в американский и российский центры управления полетами (ЦУП). Экипаж проверил герметичность модулей МКС и убедился, что сигнал был ложным. Пожара или утечки воздуха не обнаружено.
ЦУП в Хьюстоне и Подмосковье выясняют причины ложного срабатывания сигнализации.
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