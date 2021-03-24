На МКС ложно сработала пожарная сигнализация

Сигнализация о пожаре и разгерметизации сработала на Международной космической станции (МКС), следует из транслируемых NASA переговоров экипажа с Землей.

По данным переговоров, астронавт Шэннон Уолкер и космонавт Сергей Рыжиков сообщили об инциденте в американский и российский центры управления полетами (ЦУП). Экипаж проверил герметичность модулей МКС и убедился, что сигнал был ложным. Пожара или утечки воздуха не обнаружено.

ЦУП в Хьюстоне и Подмосковье выясняют причины ложного срабатывания сигнализации.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:NASAКосмонавтыМКС
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