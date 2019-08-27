МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019

Российский самолёт МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, он продлился около пти минут. До этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.

За полетом наблюдали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. До этого они успели осмотреть новейший российский истребитель Су-57, после чего поднялись на борт МС-21, побывав в его кабине и салоне, отмечает RT.

Вице-премьер Юрий Борисов, который курирует авиапром, на авиасалоне в подмосковном Жуковском заявил, что серийное производство МС-21 начнется в 2021 году. В «большегрузной» версии 300 МС-21 превосходит по вместимости ближайших конкурентов: Airbus A320 и Boeing 737Max. Те могут перевозить 180 и 189 пассажиров, соответственно, а МС-21-300 - 211.

