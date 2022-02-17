«Можем не успеть»: Запуск «Союзов» с французского космодрома признали маловероятным
Космодром Куру можно использовать для пилотируемых запусков, однако для этого необходимо согласие самих французов, много средств и времени, объяснил глава института космической политики Иван Моисеев.
Роскосмос может не успеть начать запуск российский кораблей с французского космодрома до окончания работы Международной космической станции (МКС), отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил начать пуски кораблей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, так как России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. По его словам, это сэкономило бы европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставило бы европейской космонавтике возможность «быстро войти в клуб космических держав».
«Потребуется несколько миллиардов, чтобы переоборудовать аэродром под запуски. Вообще, это достаточно странно: а зачем, какой смысл? Дело в том, что положение космодрома в Куру не создает для запуска на пилотируемые орбиты на 51 градус отклонения к экватору никаких преимуществ по сравнению с Байконуром или с Восточным. Я не понимаю. Если развивать сотрудничество с Западом – это да, тогда они не будут привязаны к нашим программам и смогут самостоятельно добираться. Но это достаточно сложная затея, боюсь, ее не успеют реализовать до того момента, пока МКС работает. Ее работа по нашим планам закончится где-то в 2025 году, а по американским – в 2031-м. А вся эта затея с переоборудованием, да еще со всей этой организации – это несколько лет, но это если сами европейские космонавты будут в этом заинтересованы», - напомнил Моисеев.
Глава института подчеркнул, что конкуренцию российским «Союзам» в ближайшем будущем смогут составить как американские ракеты SpaceX от Илона Маска, так и новейшие разработки французских ведомств.
«Дело в том, что есть много вариантов: есть SpaceX, которая тоже вмещает много людей и может обеспечить весь трафик дешевле. Так что тут, в общем, всё достаточно неопределенно выглядит. Это было бы выгодно нам, если бы французы согласились на это. Сначала с ними надо договориться. Фокус в том, как много денег они выиграют. Им придется платить за целую ракету, а не просто за места, и платить им придется за переоборудование. Если нам платить за это всё – это явно невыгодно, без расчета можно сказать, навскидку, учитывая стоимость всех этих процессов и «Союзов». Интенсивность запусков с Куру, видимо, со временем будет уменьшаться, потому что у них подходят новые ракеты, которые перекрывают возможности «Союза». Французам выгоднее пускать своими ракетами, чем покупать у нас «Союз». При наличии заказчика, которому нужна именно такая грузоподъемность, тогда будут оставаться запуски, но их будет явно меньше. Кроме того, мы будем заканчивать разворачивание своей группировки в этом году, и, в общем-то, остаются только случайные, разовые запуски», - заключил специалист.
Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вспышки на Солнце обычно не оказывают значительного влияния на земную инфраструктуру, однако раз в несколько десятков лет человечество может ощутить последствия магнитных бурь.
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